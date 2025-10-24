24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
1-0
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
1-277'
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
2-0
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
0-178'
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
0-08'
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
0-036'

Necla Güngör Kıragası: "Net bir skorla galip geldik"

A Milli Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, 4-0 kazanılan Kosova maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Ekim 2025 21:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Necla Güngör Kıragası: 'Net bir skorla galip geldik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Son dakikaya kadar özveriyle mücadele eden, oyun disiplininden kopmayan, B Ligi'ni sonuna kadar istediğini herkese gösteren oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Net bir skorla galip geldik" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında deplasmanda Kosova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Uzun ve iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Kıragası, "Çok ciddi bir şekilde bu karşılaşmalara hazırlandık. Maça çok iyi başladık. İlk 10 dakikada 2-0'lık skoru yakaladık. Ciddiyetimizi koruyarak ilk yarıyı 3-0'la kapattık. Geçiş oyunlarını çok iyi yaptık. Kosova'nın önemli ataklarında kalecimiz de defans oyuncularımız da yerinde müdahalelerde bulundu. Son dakikaya kadar özveriyle mücadele eden, oyun disiplininden kopmayan, B Ligi'ni sonuna kadar istediğini herkese gösteren oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Onlarla her daim gurur duydum. Net bir skorla galip geldik. Şimdi İzmir'deki rövanş maçında ciddiyetten taviz vermeden, yine iyi bir oyunla Play-Out maçlarını tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Karagümrük 10 2 0 8 9 20 6
18 Kayserispor 10 0 5 5 6 21 5
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.