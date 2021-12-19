Necip Uysal, derbiye devam edemedi!

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Fenerbahçe derbisinin 21. dakikasında sakatlanarak yerini Serdar Saatçı'ya bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Necip Uysal, derbiye devam edemedi!
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19 Aralık 2021 19:40
Serdar Saatçı
Serdar Saatçı
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Necip Uysal, Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları derbiyi sakatlığı nedeniyle tamamlayamadı.

18. dakikada taç çizgisi kenarında Mesut Özil ile girdiği ikili mücadele sonrası Necip Uysal yerde kaldı. Bir müddet kenarda tedavi olan Necip Uysal, yeniden oyun alanına geri döndü.

Necip Uysal, 3 dakika sonra ise kendini yere bıraktı ve tedavi istedi.

Necip Uysal'ın yerine 22. dakikada Beşiktaş altyapısından yetişen 18 yaşındaki Serdar Saatçı dahil oldu.


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