NBA, sahibi olduğu yeni bir Avrupa ligi kurmayı değerlendiriyor

NBA sahipleri, bu hafta içinde yeni bir Avrupa basketbol ligi kurma önerisini oylamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
NBA, sahibi olduğu yeni bir Avrupa ligi kurmayı değerlendiriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2025 12:20
NBA sahipleri, bu hafta içinde yeni bir Avrupa basketbol ligi kurma önerisini oylamaya hazırlanıyor.

Sportico'nun haberine göre, ligde 8 ila 10 arasında franchise bulunacak ve "yarı açık" bir format benimsenerek EuroLeague'den dört takıma sezonluk katılım hakkı verilebilecek.

Londra ve Paris gibi şehirlerde kurulacak takımların değerinin 500 milyon dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. NBA yönetiminin, takımların yarısını özel yatırımcılara satmayı ve lig üzerindeki kontrolü elinde tutmayı planladığı bildiriliyor.

NBA başkanı Adam Silver, geçen yıl FIBA ile Avrupa'da bir lig oluşturma konusunda ciddi görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı. NBA'in, Afrika'da kurduğu Basketball Africa League gibi Avrupa'da da kendi markasını oluşturma çabaları dikkat çekiyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery