Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA, merkezi yerlerde maç düzenleyebilir

NBA'in, takımları merkezi yerlerde canlı maç düzenlemeyi düşündüğü söylendi.

Haber; Sporx.com
NBA'in, takımları merkezi yerlerde canlı maç düzenlemeyi düşündüğü söylendi.

NBA, NBA takımı bulunmayan şehirlerde, merkezi konumdaki mekanlarda maçlara devam etmeye bakabilir. Ekipler, iddiaya göre KOVID-19 enfeksiyonu olasılığını en aza indirmek için aynı yerde uyuyup, antrenman yapıp, yemek yiyip maç oynayabilir.

Oyuncular ve yöneticilerin, Las Vegas'ta, maç ve konaklama açısından her şeyin tek bir çatı altında tutulabildiği, yayılan bir kumarhane mülkü gibi çeşitli fikirler ortaya attıkları belirtildi.

Ayrıca, Bahamalar'da bir balo salonunun özellikle yayın yapmak için bir maç sahasına dönüştürülebileceği de önerildi.

Tartışılan bir diğer seçeneğin de, bildirilen KOVID-19 vakalarının daha düşük olduğu Orta Batı'da bir üniversite kampüsünü kullanmak olduğu açıklandı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal