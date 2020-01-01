NBA, merkezi yerlerde maç düzenleyebilir

NBA'in, takımları merkezi yerlerde canlı maç düzenlemeyi düşündüğü söylendi.



NBA, NBA takımı bulunmayan şehirlerde, merkezi konumdaki mekanlarda maçlara devam etmeye bakabilir. Ekipler, iddiaya göre KOVID-19 enfeksiyonu olasılığını en aza indirmek için aynı yerde uyuyup, antrenman yapıp, yemek yiyip maç oynayabilir.



Oyuncular ve yöneticilerin, Las Vegas'ta, maç ve konaklama açısından her şeyin tek bir çatı altında tutulabildiği, yayılan bir kumarhane mülkü gibi çeşitli fikirler ortaya attıkları belirtildi.



Ayrıca, Bahamalar'da bir balo salonunun özellikle yayın yapmak için bir maç sahasına dönüştürülebileceği de önerildi.



Tartışılan bir diğer seçeneğin de, bildirilen KOVID-19 vakalarının daha düşük olduğu Orta Batı'da bir üniversite kampüsünü kullanmak olduğu açıklandı.



