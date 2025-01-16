NBA'den Bennedict Mathurin'e 1 maç ceza!

Indiana Pacers forveti Bennedict Mathurin, bir maç hakemiyle uygunsuz temas kurduğu gerekçesiyle NBA tarafından bir maç uzaklaştırma cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'den Bennedict Mathurin'e 1 maç ceza!
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16 Ocak 2025 13:04
Indiana Pacers forveti Bennedict Mathurin, bir maç hakemiyle uygunsuz temas kurduğu gerekçesiyle NBA tarafından bir maç uzaklaştırma cezasına çarptırıldı.

NBA, Mathurin'e Salı günü takımının Cleveland Cavaliers'a 127-117 yenildiği maçta maç hakemine sözlü tacizde bulunduğu ve uygunsuz temas kurduğu gerekçesiyle bir maç uzaklaştırma cezası verdi.

Mathurin, maçın bitimine 3:58 kala Cavaliers pivotu Evan Mobley'yi düşürdüğü bir pozisyon sonrası kendisine verilen faul kararına tepki göstermişti. Hakem Natalie Sago ile aynı fikirde olmadığını ifade eden Pacers guardı, hakemin kafasına yakın şekilde alkış tuttuktan sonra kendisine çarparak iki teknik faul almış ve hızlıca oyundan atılmıştı. 

Mathurin, Indiana'nın bu gece Detroit Pistons'a karşı oynayacağı maçı kaçıracak. Detroit son 12 karşılaşmasının 10'unu kazandı ve Doğu Konferansı'nda altıncı sıradaki Pacers'ın yarım maç gerisinde yer alıyor.

Bu ceza, 22 yaşındaki oyuncunun kariyerindeki ilk uzaklaştırma cezası oldu.

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