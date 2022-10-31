Nazilli Belediyespor ilkleri başardı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Düzce Cam Düzcespor'u 2-1 yenen Eşin Group Nazilli Belediyespor bu sezon ilkleri başardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazilli Belediyespor ilkleri başardı
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31 Ekim 2022 15:37
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Düzce Cam Düzcespor'u 2-1 yenen Eşin Group Nazilli Belediyespor bu sezon ilkleri gerçekleştirdi.

Evinde Anagold 24Erzincanspor'u 4-1 yenip Düzce'den de 3 puanla dönen siyah-beyazlılar ilk defa üst üste galibiyet alırken, yine ilk kez dış sahada galibiyet elde etti. Son 4 maçında 3'üncü galibiyetini alan Nazilli Belediyespor, 13 puana yükselip aylar sonra düşme potasından da çıktı. Teknik direktör Cihan Erdil, iyi bir grafik yakaladıklarını belirterek, "Gerçek gücümüzü göstermeye başladık. Galibiyetler sürecek" diye konuştu.
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