Nash: "Brooklyn'de sadece bir 'taktik adamı' olamam"

Brooklyn Nets'in yeni koçu Steve Nash, Nets'in kendisini neden başantrenör olarak işe almaya karar verdiğini, kendi görüşüyle açıkladı.



Nash, New Orleans Pelicans guardı JJ Redick'in 'The Old Man and the Three' podcastine konuk oldu ve şunları söyledi:



"Gelip bir taktik sihirbazı olayım diye işe alınmadım. Sanırım oyun zekamın güçlü olduğunu ve taktiksel yönlerden bir şekilde uyum sağlayabileceğimi anlıyorlar. Beni tecrübelerim ve bu adamların gelişmelerine, potansiyellerine ulaşmalarına ve herkesi bir araya getirmelerine yardımcı olan kişiliğim nedeniyle işe aldıklarını düşünüyorum. Bunu gözden kaçıramam.



Gelip sadece bir taktik adamı olarak, tüm departmanlarda da güçlü olmak istediğimi es geçemem. Ancak grup dinamikleri anlayışımla, bu adamların yaşadıklarını yaşamış biri olarak liderlik etmem gerekiyor.



Ben de bunlardan geçtim. Buraya getirilme sebebimle ve bende gördükleriyle liderlik ederek, diğer departmanlarda da gelişmelerine rehberlik etmeliyim."



Bu, Nash'in başantrenör olarak ilk deneyimi olacak. Kariyerinde iki kez NBA MVP'si olan ve Hall of Fame sınıfında bulunan eski oyuncu, Nets ile dört yıllık bir sözleşme imzalamıştı.