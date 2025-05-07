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Barcelona, Shengelia'yı bitirdi

El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Katalan ekibi, Virtus Bologna'dan ayrılacak olan Tornike Shengelia ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

calendar 07 Mayıs 2025 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Shengelia'yı bitirdi
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THY Euroleague'de Barcelona, büyük bir transferi bitirmek üzere.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Katalan ekibi, Virtus Bologna'dan ayrılacak olan Tornike Shengelia ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

33 yaşındaki 2.06 boyundaki yıldız, sezonun bitmesi ile birlikte Barça'ya katılacak. El Mundo Deportivo oyuncunun bir ay önce sağlık testinden bile geçtiğini ifade etti.

Shengelia bu sezon 15.6 sayı 5 ribaund 2.7 asist ile forma giydi.

Kaynak: Basket Dergisi

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