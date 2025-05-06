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Esenler Erokspor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde finalde!

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Çayırova Belediyespor'u 89-76 yenen Esenler Erokspor, seriyi 2-0 kazanarak finale çıktı.

calendar 06 Mayıs 2025 23:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Esenler Erokspor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde finalde!
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06 Mayıs 2025 23:23
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında konuk olduğu Çayırova Belediyespor'u 89-76 yenen Esenler Erokspor, seriyi 2-0 kazanarak finale çıktı.

Kocaeli'deki Çayırova Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-18, ilk devresi ise 39-39 eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü çeyrek sonunda 67-58 öne geçen misafir ekip Esenler Erokspor, 89-76'lık skorla mücadelenin galibi oldu.

İlk karşılaşmadan da 105-80 galip ayrılan Esenler Erokspor, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Esenler Erokspor, finalde MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Konya Büyükşehir Belediyespor serisinin galibiyle karşılaşacak.

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