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Beşiktaş'a Suudi Arabistan'dan Immobile müjdesi

Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Ciro Immobile'ye Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

calendar 07 Mayıs 2025 13:27
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a Suudi Arabistan'dan Immobile müjdesi
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Beşiktaş, sezon başında 35 yaşındaki İtalyan forvet Ciro Immobile ile iki yıllık sözleşme imzalarken, performansı ve maliyeti nedeniyle yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlılar, Immobile'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alırken, Suudi Arabistan'dan oyuncuya talip olduğu bildirildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ciro Immobile'ye Suudi Arabistan kulüplerinden talipler çıktı. Beşiktaş, İtalyan forvetin yüksek maaşından kurtulmak ve yeni sezon öncesi forvet transferi yapmak adına, Immobile'nin olası ayrılığını değerlendiriyor.

Immobile'nin ayrılığıyla birlikte, Beşiktaş yeni bir forvet arayışına girecek. Yönetim, hem ekonomik açıdan rahatlama sağlamayı hem de yeni sezona güçlü bir forvetle girmeyi hedefliyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkıp 2512 dakika sahada kalan 35 yaşındaki forvet, 18 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

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