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"Galatasaray maçı sonrası yeni hoca bakıldı!"

Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından sarı-lacivertli ekipte önemli gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho ile ayrılık iddiaları gündeme gelirken Portekizli çalıştırıcının sözleşme fesih bedelinde indirime gitmeyi reddettiği öne sürüldü.

calendar 07 Mayıs 2025 09:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
'Galatasaray maçı sonrası yeni hoca bakıldı!'
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Ligde şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de ortam çok gergin. Beşiktaş yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç'un teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme fikrinden çok büyük oranda vazgeçmesinin ardından çok flaş iddialar gündeme geldi.

KUPA YENİLGİSİ İPLERİ KOPARDI

Sabah gazetesinin haberine göre Sarı-Lacivertli yönetim, Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan 2-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası bazı alternatif teknik adamları gündeme aldı.

Mourinho'nun bu gelişmelerden haberdar olduğu ve çok sinirlendiği belirtildi. İkinci iddiaya göre ise sportif direktör Mario Branco, Portekizli hoca ile görüşerek ayrılık şartlarını masaya yatırdı.

YAŞANANLARI AÇIKLAYACAK!

Branco'nun Mourinho'dan ekibiyle beraber 15 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinde indirime gitmesini istediği ancak tecrübeli hocanın kupa yenilgisi sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle bu teklifi direkt reddettiği öne sürüldü.

Mourinho ile yolların resmen ayrılması durumunda bir basın toplantısı düzenleyerek yaşanan bu süreçleri tek tek açıklayacağı da gelen bilgiler arasında.

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