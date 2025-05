Ergin Ataman: 'Fenerbahçe maçı öncesi dönecek'

Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, taraftarının kendisine gösterdiği tepki nedeniyle Anadolu Efes'e kırgın olmadığını, Türkiye'de basketbol kültürünün taraftar düzeyinde biraz daha gelişmesi gerektiğini söyledi.



Basketbol THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Panathinaikos, play-off 5. ve son maçında ağırladığı Anadolu Efes'i 75-67 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve üst üste ikinci kez Dörtlü Final bileti aldı.



Yunanistan temsilcisinin Türk başantrenörü Ataman, karşılaşmanın ardından Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.



Anadolu Efes'e karşı çok mücadeleci ve zorlu bir seri oynadıklarını belirten Ergin Ataman, "Anadolu Efes'in oyuncularını tebrik ediyorum. Müthiş bir karakter ortaya koydular. Burada serinin ikinci maçında mağlup olduğumuzda bütün avantajımızı kaybetmiştik. İstanbul'daki ilk müsabakada belki de serinin en iyi oyunlarından birini ortaya koyduk. Akıllı oynadık ve oradan galibiyet çıkarmayı başardık. Tabii ki saha avantajını 5. maça taşımak bize çok büyük öz güven verdi. Salonda müthiş bir atmosfer vardı. Hücum anlamında istediğimiz oyunu oynayamadık. Skorerlerimiz Kendrick Nunn ve Kostas Sloukas kendi performanslarını sergileyemedi ama maçın yıldızı Cedi Osman oldu. Sezonun en iyi oyununu ortaya koydu. Panathinaikos'u üst üste ikinci kez Dörtlü Final'e taşımayı başardık. Gururluyuz." ifadelerini kullandı.



"Anadolu Efes'e karşı hiçbir kırgınlığım olamaz"



Ergin Ataman, play-off serisinde Anadolu Efes ile yaptıkları 4. maçta lacivert-beyazlı taraftarlarla yaşadığı gerginlik nedeniyle eski kulübüne kırgın olmadığını belirtti.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın bitimine 16 saniye kala aleyhine yönelik tezahüratların başladığını hatırlatan Ataman, "Birkaç taraftar başlattı ama sonra bütün salon onlara ayak uydurdu. Anadolu Efes, ailemin bir parçası. Benim yetiştiğim ve bana büyük katkılar sunan bir kulüp. Anadolu Efes'te 20 yılım geçti. Biz bir aile gibiyiz. Çok büyük bir dostluk içindeyiz. Birkaç seyircinin başlattığı ve diğerlerinin de uyduğu durum beni çok demoralize etti ve maçı bırakarak çıkıp gittim. Benim Anadolu Efes'e karşı hiçbir kırgınlığım olamaz. Hiç kimse yaptıklarımızı bozamaz. Şu an Yunanistan'dayım. Panathinaikos'ta çalışıyorum. En büyük destekçilerimden biri de Tuncay Özilhan ve ailesi." diye konuştu.



"Cedi Osman için yapılanlara çok üzüldüm"



Ataman, Anadolu Efes ile deplasmanda yaptıkları play-off maçlarında Panathinaikos'un milli oyuncusu Cedi Osman'ın lacivert-beyazlı taraftarlara saygısızlık ve terbiyesizlik yaptığını düşünmediğini söyledi.



Taraftarların Cedi Osman'ı yuhalamasını değerlendiren 59 yaşındaki çalıştırıcı, şu görüşleri paylaştı:



"Cedi Osman için yapılanlara çok üzüldüm. Cedi Osman, A Milli Takımı'mızın çok değerli bir oyuncusu ve kaptanı. EuroBasket 2025'te milli takımla madalya getirmek için çok büyük bir mücadele ortaya koyacak. Cedi Osman'ın Anadolu Efes taraftarına karşı en ufak saygısızlık ve terbiyesizlik yaptığını düşünmüyorum. Tabii ki kendi takımının kazanması için hırsla o mücadeleyi verecek. Bizim seyircimiz zannediyor ki oraya gidince Türk antrenörü ve oyuncusu, Türk takımı ile oynuyor diye bırakacak. Böyle bir şey olamaz. Çok ayıpladım ve utandım. Cedi ile bu konuyu konuştuk. O da çok üzüldü. Anadolu Efes'ten yetişen bir oyuncu. Basketboldaki başarımız kulüpler bazında çok üst düzeyde. Taraftar bazında da spor ve basketbol kültürümüzün biraz daha gelişmesine ihtiyacımız var. OAKA'da çok büyük bir atmosfer var. Taraftarlar, buraya her geldiklerinde Obradovic'i ile Jasikevicius'u bağrına basıyor ve dakikalarca alkışlıyor. Onlar da tabii ki takımlarının kazanması için mücadele ediyor. Ümit ediyorum zaman içinde Türkiye'de de bu spor kültürüne ulaşmış oluruz."



"Çok zorlu bir Dörtlü Final olacak"



Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Beko'yu mağlup edip finale yükselebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.



Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de bir başka Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Ataman, "Bu seri beni her açıdan çok yordu. Şu anda Fenerbahçe maçını çok fazla düşünmüyorum. Çok zorlu bir Dörtlü Final olacak. Geçen yıl da yarı finali Fenerbahçe ile oynamıştık. Bu da benim için bir kader, kısmet. Karşıma Türk takımları çıkıyor. Hazırlanacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Fenerbahçe de çok güçlü bir takım. İyi bir sezon geçirdi. Göreceğiz. Bu sezon Fenerbahçe'yi hem İstanbul'da hem de Atina'da yendik. Ancak bu Dörtlü Final için ölçü olmaz. Hak eden mutlaka finali oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"Lessort'un Dörtlü Final'de oynamasını bekliyorum"



Ataman, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız basketbolcu Mathias Lessort'un Dörtlü Final'de oynayabilmesini ümit ettiğini aktardı.



Lessort'un çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Türk başantrenör, "Mathias Lessort'un Dörtlü Final'de oynamasını bekliyorum. Takımla antrenmanlara başlamadı ama iyi çalışıyor. Verimli geçiyor. Önümüzdeki hafta takıma dahil olmasını bekliyorum. Bütün sezonun neredeyse 4'te 3'ünü Avrupa'nın en iyi pivotu Lessort olmadan geçirdik ve bu noktaya geldik. Bu, bizim için büyük bir başarıydı ama Dörtlü Final'de Lessort'a ihtiyacımız var. Ümit ediyorum orada takımla olacaktır." ifadelerini kullandı.



Son olarak kendisine destek verenlere teşekkür eden Ergin Ataman, "Bizi destekleyen çok sayıda Türk taraftar ve gönül bağımın olduğu Galatasaray'ın taraftarları var. Onlara selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah alnımızın akıyla bu sezonu bitiririz." diyerek sözlerini tamamladı.