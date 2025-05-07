Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Draymond Green, Houston Rockets oyuncusu Dillon Brooks'un çatışmacı kişiliğinin herkese faydadan çok zarar sağladığını söyledi.



Green, yine gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Takımının Houston Rockets'ı 7. maç sonunda eleyerek Batı Konferansı yarı finaline yükselmesinin ardından Green, The Draymond Green Show with Baron Davis programında, Houston'ın tartışmalı oyuncusu Dillon Brooks'u sert sözlerle eleştirdi.



Green, Brooks'un maç sonu Warriors oyuncularıyla el sıkışmamasını "saygısızlık" olarak yorumladı ve lig genelinde Brooks'a duyulan saygının sıfır seviyesinde olduğunu açıkça dile getirdi:



"Bu ligde insanlar sana saygı duymuyorsa, bu er ya da geç seni yakar," diyen Green, sözlerine şöyle devam etti:

"Dillon Brooks bu seride varlık gösteremedi çünkü sahadaki kimse onu umursamıyor. Ne yaparsa yapsın, nasıl görünmeye çalışırsa çalışsın, o enerjinin takımına hiçbir faydası yok. Şampiyonluk peşinde koşan bir takım için bu tarz bir karakterin sahada yeri yok. Eninde sonunda seni aşağı çeker."



Green, daha önce de Brooks ile yaşadığı sürtüşmelerle biliniyor. Geçmişte hem saha içinde hem de medya üzerinden birbirlerine yönelik sert açıklamalar yapan ikili arasında gerilim uzun süredir devam ediyor. Bu son çıkış, iki oyuncu arasındaki rekabetin sadece sahada kalmadığını bir kez daha gösterdi.



Green'in bu açıklamaları, sadece Brooks'a yönelik değil; aynı zamanda ligdeki genç oyunculara da bir uyarı niteliği taşıyor. "Sert görünmek" ile "saygı görmek" arasındaki çizgiyi vurgulayan tecrübeli oyuncu, başarının sahadaki saygıyla doğrudan ilişkili olduğuna işaret etti.



