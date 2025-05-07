Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin hamstring sakatlığının günlük değerlendirmeye alındığı belirtildi.



Warriors'ın yıldız oyuncusu Curry, Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan Batı Konferansı yarı final serisi ilk maçında sol hamstringinden sakatlandı.



Warriors'ın başantrenörü Steve Kerr, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Curry'nin durumunun "gün gün değerlendirileceğini" ve kendisine bugün içinde MR çekileceğini duyurdu.



"Şu anda oldukça moralsiz," diyen Kerr, Perşembe günü oynanacak ikinci maç için Curry'nin sahada olmasının düşük bir ihtimal olduğunu da sözlerine ekledi:

"Onun oynamayacağını varsayarak maç planlaması yapıyoruz. Hamstring söz konusu olunca, oynamasını hayal etmek zor."



Curry, savunma sırasında sol bacağının arkasını tutarak acı içinde kenara değişiklik işareti yaptı. Sonrasında ise hücumda sayı bulmasına rağmen oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Yıldız oyuncu bu sezon boyunca diz sakatlığıyla mücadele etti ve normal sezonun son bölümünde geçirdiği pelvik kontüzyon nedeniyle iki maç kaçırdı. Ayrıca sezonun sonlarına doğru sağ baş parmağını yeniden sakatlayan Curry, playofflarda bandajla oynamaya devam ediyor.



Sakatlandığı ana kadar sahada 13 dakikada 13 sayı kaydeden Curry, bu yılki playoff serüveninde maç başına 24 sayı, 5.9 ribaund, 5.7 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarıyla mücadele ediyordu.



Serinin ilk beş maçında yalnızca birer gün dinlenme süresi bulunurken, olası bir altıncı maç üç gün sonra oynanacak.



