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Aras Kargo, İrem Çor ve Ann Kalandadze'yi transfer etti

Aras Kargo, İrem Çor ve Ann Kalandadze'yi transfer ettiğini açıkladı.

calendar 06 Mayıs 2025 23:29
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Aras Kargo, İrem Çor ve Ann Kalandadze'yi transfer etti
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06 Mayıs 2025 23:29
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, İrem Çor ve Ann Kalandadze'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ann Kalandadze Aras Kargo'da. 1998 Gürcistan doğumlu Kalandadze, smaçör mevkisinde oynamakta. Sporcu daha öncesinde Galatasaray, Rysici Rzessow, Lodz, Markopoulo, PTT ve DSİ'de forma giydi." denildi.

İrem Çor'un transferi de gazetede bir haber şeklinde duyurularak, "Bu gazetede bir sürü pas var. İzmir'imize hoş geldin. 1996 doğumlu İrem Çor, pasör mevkisinde oynamakta. Sporcu daha öncesinde Sarıyer Belediye, Kuzeyboru, THY, Lardini, Filottrano ve Beşiktaş'ta forma giydi. Aramıza hoş geldin İrem." ifadeleri kullanıldı.

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