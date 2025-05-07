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Banchi: "En iyi akşamımız değildi"

Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes başantrenörü Luca Banchi, açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Mayıs 2025 00:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Banchi: 'En iyi akşamımız değildi'
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07 Mayıs 2025 00:21
THY Euroleague play-off çeyrek final 5. maçında Panathinaikos, Anadolu Efes'i 75-67 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes başantrenörü Luca Banchi, açıklamalarda bulundu. 

"EN İYİ AKŞAMIMIZ DEĞİLDİ"

Mağlubiyetin ardından konuşan Banchi, "Böyle bir seride belki en iyi akşamımız değildi. Serbest atış çizgisindeki yüzdemiz kritikti. Son 25 dakika mental istikrara sahiptik, bunu gösterdik. Bu seviyede kalabileceğimizi gösteren süreçti ama kaybettik." ifadelerini kullandı.
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