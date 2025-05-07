Montella isterse Fenerbahçe için serbest kalır!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılacağı iddiası ayyuka çıkarken, yeni isimler de tartışılmaya başlandı.
Portekizli teknik adamın yerine adı gündeme gelen hocalardan biri de Montella oldu. Milli takım ile başarılı bir süreç yaşayan İtalyan çalıştırıcının, Fenerbahçe'nin teknik adam adaylarından biri olduğu iddia edildi.
2026'DA BİTİYOR
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ay-Yıldızlı ekiple sözleşmesi devam eden Montella, isterse 6 maaş ödemesi yaparak A Milli Takım'la yollarını ayırabilir. TFF de kendisini yollarsa yine 6 maaş tazminat ödemek zorunda. Hocanın 2026 Haziran ayında sözleşmesi sona eriyor.sporx
SONUNA KADAR DEVAM
Montella, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 27 Eylül 2023 Çarşamba günü 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ücreti ise 2.5 milyon Euro... Bu arada federasyon, deneyimli teknik adam ile sonuna kadar yola devam edeceklerinin altını özellikle çizdi.
Portekizli teknik adamın yerine adı gündeme gelen hocalardan biri de Montella oldu. Milli takım ile başarılı bir süreç yaşayan İtalyan çalıştırıcının, Fenerbahçe'nin teknik adam adaylarından biri olduğu iddia edildi.
2026'DA BİTİYOR
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ay-Yıldızlı ekiple sözleşmesi devam eden Montella, isterse 6 maaş ödemesi yaparak A Milli Takım'la yollarını ayırabilir. TFF de kendisini yollarsa yine 6 maaş tazminat ödemek zorunda. Hocanın 2026 Haziran ayında sözleşmesi sona eriyor.sporx
SONUNA KADAR DEVAM
Montella, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 27 Eylül 2023 Çarşamba günü 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ücreti ise 2.5 milyon Euro... Bu arada federasyon, deneyimli teknik adam ile sonuna kadar yola devam edeceklerinin altını özellikle çizdi.