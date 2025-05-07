06 Mayıs
Inter-Barcelona
4-3UZS
06 Mayıs
Yverdon-St. Gallen
1-1
06 Mayıs
SV Stripfing-Liefering
2-1
07 Mayıs
Vitoria-Defensa y Justicia
1-1
07 Mayıs
Fortaleza-Colo Colo
4-0
06 Mayıs
Meizhou Hakka-Shanghai Shenhua
1-3

Montella isterse Fenerbahçe için serbest kalır!

Türkiye ile sözleşmesi devam eden Vicnenzo Montella, isterse 6 maaş ödemesi yaparak A Milli Takım'la yollarını ayırabilir.

calendar 07 Mayıs 2025 08:36 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 08:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Montella isterse Fenerbahçe için serbest kalır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
  • Yorum Yaz
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılacağı iddiası ayyuka çıkarken, yeni isimler de tartışılmaya başlandı.

Portekizli teknik adamın yerine adı gündeme gelen hocalardan biri de Montella oldu. Milli takım ile başarılı bir süreç yaşayan İtalyan çalıştırıcının, Fenerbahçe'nin teknik adam adaylarından biri olduğu iddia edildi.

2026'DA BİTİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ay-Yıldızlı ekiple sözleşmesi devam eden Montella, isterse 6 maaş ödemesi yaparak A Milli Takım'la yollarını ayırabilir. TFF de kendisini yollarsa yine 6 maaş tazminat ödemek zorunda. Hocanın 2026 Haziran ayında sözleşmesi sona eriyor.sporx

SONUNA KADAR DEVAM

Montella, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 27 Eylül 2023 Çarşamba günü 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ücreti ise 2.5 milyon Euro... Bu arada federasyon, deneyimli teknik adam ile sonuna kadar yola devam edeceklerinin altını özellikle çizdi.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.