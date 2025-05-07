06 Mayıs
Inter-Barcelona
4-3UZS
06 Mayıs
Yverdon-St. Gallen
1-1
06 Mayıs
SV Stripfing-Liefering
2-1
07 Mayıs
Vitoria-Defensa y Justicia
1-1
07 Mayıs
Fortaleza-Colo Colo
4-0
06 Mayıs
Meizhou Hakka-Shanghai Shenhua
1-3

Solskjaer bir film yıldızı gibi

Beşiktaş'ın Norveçli Hocası'na ülkesinin basınından övgü geldi. Taraftarların yaptığı paylaşımlara yer verilen haberlerde, "Ole film yıldızı gibi" ifadesi kullanıldı.

calendar 07 Mayıs 2025 08:19
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Solskjaer bir film yıldızı gibi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
  • Yorum Yaz
Fenerbahçe derbisiyle Beşiktaş'ta büyük itibar kazanan Ole Gunnar Solskjaer, ülkesinde de gündem olmayı sürdürüyor.

Norveç basını, Beşiktaş taraftarlarının bu önemli galibiyetten sonra Norveçli Hoca'yı sosyal medyada övgüye boğduğunu yazdı. Beşiktaşlı taraftarların yaptığı paylaşımlara yer verilen haberlerde, "Ole fi lm yıldızı gibi" ifadesi kullanıldı.

Norveçli hocanın, Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti, hocalık kariyerinin en önemli başarılarından biri olarak gösterildi.

Solskjaer de Norveç basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum. Kulüp harika" değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Solskjaer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçlarının tamamını kazanan ilk Beşiktaş teknik direktörü olarak tarihe geçti.,



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.