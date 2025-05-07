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Beşiktaş'ın kiralık gençlerine Avrupa'dan talip!

Beşiktaş'ın bu sezon farklı takımlara kiraladığı genç orta saha oyuncuları Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'a Avrupa'dan talipler var.

calendar 07 Mayıs 2025 13:00
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın kiralık gençlerine Avrupa'dan talip!
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Beşiktaş'ın kiralık olarak takımdan gönderdiği Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz, sergilediği performansla büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Portekiz Ligi'nde 26 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asist üretirken nisan ayının futbolcusu seçildi.

3 BÜYÜK KULÜP İSTİYOR

5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Demir Ege Tıknaz için Portekiz devlerinden Porto başta olmak üzere Sporting ve Benfica'nın da ilgisi var.

Leipzig de genç oyuncuyu radarına alan kulüpler arasında. Rio Ave'nin 5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmak için kaynak arayışı sürerken opisyonun kullanılmaması halinde Beşiktaş gelen teklifleri mercek altına alacak.

ESPANYOL TALİP OLDU

Beşiktaş'ın son 2 sezondur Kayserispor'a kiraladığı Kartal Kayra Yılmaz da Avrupa ekiplerinin ilgisini çekiyor.

24 yaşındaki futbolcuya İspanya'dan Espanyol takımı talip oldu. Beşiktaş, oyuncuyla ilgili kararını ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporuna göre verecek.

Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'a dönecek olan Kartal'ın yaz kampı kafilesine de dahil edilmesi bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan ve 3 gol ile 5 asistlik katkı veren Kartal Kayra Yılmaz'ın Beşiktaş ile 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

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