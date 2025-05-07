07 Mayıs
Paris Saint-Germain-Arsenal
22:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00
07 Mayıs
Silkeborg-Broendby IF
19:30
08 Mayıs
Union-Palestino
01:00

Galatasaray'dan 5. yıldız kutlama planı; gönderme!

Ligde üst üste 3. şampiyonluğuna emin adımlarla giden Galatasaray'da kutlama planları yapılıyor. Cimbom, 5. yıldızı dronelarla Kadıköy ve Dolmabahçe üzerinden uçurarak Yenikapı'daki etkinlik alanına indirecek

calendar 07 Mayıs 2025 12:11
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan 5. yıldız kutlama planı; gönderme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray şampiyonluk havasına girmeye başladı.

Fenerbahçe ile puan farkını 4 hafta kala 8'e çıkaran Galatasaray, hazırlıkların startını verdi. Sarı-Kırmızılılar, Rams Park'ta 25. şampiyonluk için görsel şovlar hazırlayacak. Ayrıca ünlü sanatçıların katılımıyla şampiyonluk coşkusu tavan yapacak.

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüslerle Yenikapı'ya geçecek futbolcuları, 1.5 milyonu aşması beklenen Sarı-Kırmızılı taraftar karşılayacak.

Rams Park'tan dronelarla uçurulacak 5 yıldız, Dolmabahçe ve Kadıköy üzerinden geçip, Yenikapı'ya inecek. 

 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.