Galatasaray'da istikrarın adı: Muslera

Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu kaleci Fernando Muslera oldu.
Galatasaray'a 2011'de transferinden sonra performansıyla takımın değişmezlerinden olan tecrübeli file bekçisi, bu yıl da kaleyi kimseye bırakmadı.
Muslera, 31 müsabakanın tamamına ilk 11'de başlayarak 2 bin 790 dakika sahada kaldı.
Muslera'yı 30 maçın tamamına ilk 11 çıkan Abdülkerim Bardakcı 2 bin 597 dakikayla takip etti. Lucas Torreira ise 30 maçın 27'sine ilk 11 başlayarak 2 bin 588 dakika forma giydi.
Galatasaray'a 2011'de transferinden sonra performansıyla takımın değişmezlerinden olan tecrübeli file bekçisi, bu yıl da kaleyi kimseye bırakmadı.
Muslera, 31 müsabakanın tamamına ilk 11'de başlayarak 2 bin 790 dakika sahada kaldı.
Muslera'yı 30 maçın tamamına ilk 11 çıkan Abdülkerim Bardakcı 2 bin 597 dakikayla takip etti. Lucas Torreira ise 30 maçın 27'sine ilk 11 başlayarak 2 bin 588 dakika forma giydi.