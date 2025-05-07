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Galatasaray'da istikrarın adı: Muslera

Galatasaray'da bu sezonun ligde en çok forma giyen oyuncusu Fernando Muslera oldu.

calendar 07 Mayıs 2025 12:07
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da istikrarın adı: Muslera
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Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu kaleci Fernando Muslera oldu.

Galatasaray'a 2011'de transferinden sonra performansıyla takımın değişmezlerinden olan tecrübeli file bekçisi, bu yıl da kaleyi kimseye bırakmadı.

Muslera, 31 müsabakanın tamamına ilk 11'de başlayarak 2 bin 790 dakika sahada kaldı.

Muslera'yı 30 maçın tamamına ilk 11 çıkan Abdülkerim Bardakcı 2 bin 597 dakikayla takip etti. Lucas Torreira ise 30 maçın 27'sine ilk 11 başlayarak 2 bin 588 dakika forma giydi. 

 
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