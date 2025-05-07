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Haliburton şok etti, Warriors; Curry'siz kazandı!

NBA playoff heyecanı tüm hızıyla devam ederken, 6 Mayıs gecesi oynanan iki karşılaşma izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.

calendar 07 Mayıs 2025 09:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Haliburton şok etti, Warriors; Curry'siz kazandı!
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NBA playoff heyecanı tüm hızıyla devam ederken, 6 Mayıs gecesi oynanan iki karşılaşma izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. 

Doğu'da Indiana Pacers, muhteşem bir geri dönüşle Cleveland Cavaliers'ı devirmeyi başarırken; Batı'da Golden State Warriors, Stephen Curry'siz çıktığı zorlu mücadelede Minnesota Timberwolves'u geçerek seriye galibiyetle başladı.

Indiana Pacers 120 – 119 Cleveland Cavaliers (2-0)

Indiana Pacers, Cleveland'da oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin ikinci maçında, son saniyelerde bulduğu üçlükle Cavaliers'ı 120-119 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Tyrese Haliburton, maçın bitimine 1.1 saniye kala attığı üçlükle takımına galibiyeti getirdi. Pacers, son 47.9 saniyede 8-0'lık bir seri yakalayarak etkileyici bir geri dönüşe imza attı. Haliburton, son çeyrekte 11 sayı kaydederek toplamda 19 sayıya ulaştı.

Cavaliers cephesinde Donovan Mitchell'ın 48 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Cleveland, son dakikada 7 sayılık farkı koruyamayarak seride 0-2 geriye düştü.



Golden State Warriors 99 – 88 Minnesota Timberwolves (1-0) Batı Konferansı yarı final serisinin ilk maçında Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves'u deplasmanda 99-88 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Stephen Curry'nin ilk yarıda hamstring sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmasına rağmen, Warriors takım oyunuyla galibiyete ulaştı.

Buddy Hield 24 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Jimmy Butler 20 sayı, 11 ribaund ve 8 asistle etkili bir performans sergiledi. Draymond Green ise 4 üçlük isabetiyle 18 sayı kaydetti. Warriors, savunmada gösterdiği dirençle Timberwolves'u düşük skorda tutmayı başardı.

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