Ergin Ataman'dan Final-Four için açıklama!

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes ile oynadıkları ve kazandıkları son maçın ardından konuştu.



Ergin Ataman, "Öncelikle Anadolu Efes'i tebrik ederim, takımı ve oyuncuları. Bize çok fazla problem yaşattılar. Tüm seri boyunca vazgeçmediler. 23 sayı öne geçtik ama geri döndüler. İyi bir basketbol ortaya koyamadık ama Cedi Osman müthiş bir maç oynadı. Sezonun en iyi performansını gösterdi. İyi savunma yaptık Larkin'e karşı Grant ile, Gabriel savunmada kritikti. Zayıf taraflara baskıyı ihmal etmedi." dedi.



Final Four için konuşan Ataman, "Final Four için şimdi zamanımız olacak. Tüm seyircilerimize teşekkürler. Zor zamanlarda, maçın içindeki sıkıntılı anlarda yardımcı oldular. Antrenmanımızı izlemeye 12-13 bin kişi geldi, böyle bir şey görmemiştim. İstanbul'a giderken bize güven verdi. Orada kazanıp avantajımızı koruduk ve bu sayede evimizde oynayıp kazandık. 2 maç ve ünvan var, şampiyonluk var. En iyisini ortaya koyacağız. 3 harika takımla mücadele edeceğiz orada. 1-2 gün stresten uzak kalmak istiyorum. Takıma da izin vereceğim. Seyircimiz için mutluyum. Çok fazla taraftarımız Final Four bileti aldı. Harcadıkları paranın boşa gitmemesini sağladık." diye konuştu.