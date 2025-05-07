Galatasaray'ın geçen sezon ortasında 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman devinde beklentileri karşılayamadı.
Şampiyonluk halinde Şampiyonlar Ligi biletini kapacak sarı-kırmızılı takım, Boey için Bayern Münih'in vereceği kararı bekliyor. Fransız sağ bekin bir sezonluğuna kiralanması formülü üzerinde duruluyor.
Sacha Boey'i sattıktan sonra sırasıyla Aurier, Jelert ve Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, sağ bekte istikrarı bir türlü yakalayamadı.
Okan Buruk da çözümü Sallai ve Kaan Ayhan'ı savunmanın sağına çekmekte buldu.
Şampiyonluk halinde Şampiyonlar Ligi biletini kapacak sarı-kırmızılı takım, Boey için Bayern Münih'in vereceği kararı bekliyor. Fransız sağ bekin bir sezonluğuna kiralanması formülü üzerinde duruluyor.
Sacha Boey'i sattıktan sonra sırasıyla Aurier, Jelert ve Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, sağ bekte istikrarı bir türlü yakalayamadı.
Okan Buruk da çözümü Sallai ve Kaan Ayhan'ı savunmanın sağına çekmekte buldu.