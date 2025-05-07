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Galatasaray, Sacha Boey için pusuda

Galatasaray, Bayern Münih'in kapısını çalıp eski oyuncusu Sacha Boey'i kiralama teklifi yapacak.

calendar 07 Mayıs 2025 10:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Sacha Boey için pusuda
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Galatasaray'ın geçen sezon ortasında 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman devinde beklentileri karşılayamadı.

Şampiyonluk halinde Şampiyonlar Ligi biletini kapacak sarı-kırmızılı takım, Boey için Bayern Münih'in vereceği kararı bekliyor. Fransız sağ bekin bir sezonluğuna kiralanması formülü üzerinde duruluyor.

Sacha Boey'i sattıktan sonra sırasıyla Aurier, Jelert ve Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, sağ bekte istikrarı bir türlü yakalayamadı.

Okan Buruk da çözümü Sallai ve Kaan Ayhan'ı savunmanın sağına çekmekte buldu. 

 
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