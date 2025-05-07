Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen Daniel Svensson için kış transfer döneminden nabız yoklamıştı.
Bonservisi Nordsjaelland'da olan 23 yaşındaki oyuncu için yaz aylarında bir kez daha hamle yapmayı düşünen Beşiktaş'a kötü haber geldi.
Bild'in haberine göre Borussia Dortmund, kiralık olarak kadrosuna kattığı Svensson'un 7.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
PERFORMANSI
Bu sezon Dortmund ile 14 maça çıkan Svensson,1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Bonservisi Nordsjaelland'da olan 23 yaşındaki oyuncu için yaz aylarında bir kez daha hamle yapmayı düşünen Beşiktaş'a kötü haber geldi.
Bild'in haberine göre Borussia Dortmund, kiralık olarak kadrosuna kattığı Svensson'un 7.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
PERFORMANSI
Bu sezon Dortmund ile 14 maça çıkan Svensson,1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.