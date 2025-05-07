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Erkan Yılmaz: "Burada kaybetmek çok kötü"

Anadolu Efes'ten Erkan Yılmaz, Panathinaikos maçı sonrası konuştu.

calendar 07 Mayıs 2025 00:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Erkan Yılmaz: 'Burada kaybetmek çok kötü'
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07 Mayıs 2025 00:22
Anadolu Efes'ten Erkan Yılmaz, Panathinaikos maçı sonrası konuştu.

Erkan Yılmaz, "Kötü... Son maça kadar getirip burada kaybetmek çok kötü. Bu sezondan çok hikaye çıkar. Bu maçı burada kaybetmek kötü. Çok fazla hücum ribaundu verdik, faulleri kaçırdık. Ufak detaylar... Söyleyecek bir şey yok. Tüm kırılma anlarında onlara güç veren şeyler oldu. Bir tane arkamızda dönen bir şey olmadı. Kaybettik. Çok üzgünüz." dedi.

Erkan Yılmaz ayrıca, "En büyük üzücü olan şey 1 tane kırılma anında maçı kaybettik. Yeneceğimizi, ayağa kalkacağımızı göstermiştik. Ufak detaylar sonucu belirledi. Koçumuz söyledi, 12 oyuncunun 8'i ilk defa playoff oynadı. Rodrigue Beaubois'i kaybetmek çok belirleyici oldu. Hayal ettiğin, oynamak istediğin yerdesin. Çok üzücü...." sözlerini sarf etti.

Yılmaz, son olarak, "Kazanıp ayrılmak güzel olurdu. Bu bizim için, takım için ders olmuştur. Önümüzde lig var. Birazcık kafamızı sıfırlayıp lige dönüp kupayla bitirmek istiyoruz. İnşallah seneye buraya geri döneriz ve Anadolu Efes'i Final Four'a taşırız." diye konuştu.

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