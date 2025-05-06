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Fenerbahçe Beko, ligde kazandı: Yönetime tepki!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Karşıyaka'yı 78-67 mağlup etti

calendar 06 Mayıs 2025 20:47 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 21:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, ligde kazandı: Yönetime tepki!
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06 Mayıs 2025 20:47
Son güncelleme 06 Mayıs 2025 21:02
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, salondan 78-67 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu karşılaşmada yönetime tepki gösterdi. Mücadelede salon tam olarak dolmazken, maçta yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa." ve "Yönetim istifa." tezahüratları yaptı.

Bu sonuçla 26. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli takım, normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. İzmir temsilcisi ise 17. kez mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Beko: McCollum 5, Sertaç Şanlı 7, Tarık Biberovic 9, Guduric 12, Zagars 12, Metecan Birsen 6, Baldwin 9, Melih Mahmutoğlu 8, Hall 2, Colson 4, Birch 4, Mert Emre Ekşioğlu

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 9, Efe Ergi Tırpancı 2, Braimoh 2, Smith 14, Muhsin Yaşar 19, Maxhuni 5, Mehmet Efe Demirel 2, Hollins 7, Mert Celep 7, Eylem Eminoğlu, Yalın Yıldız

1. Periyot: 27-13

Devre: 46-33

3. Periyot: 62-53

Beş faulle çıkan: 39.31 Zagars (Fenerbahçe Beko)

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