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Yeni Suns GM'i Gregory: "Ishbia bana güveniyor"

Phoenix Suns'ın yeni genel menajeri Brian Gregory, göreve gelmesindeki en büyük etkenin sahibi Mat Ishbia ile 25 yıllık yakın ilişkisi olduğunu itiraf etti.

calendar 07 Mayıs 2025 13:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Yeni Suns GM'i Gregory: 'Ishbia bana güveniyor'
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Phoenix Suns'ın yeni genel menajeri Brian Gregory, göreve gelmesindeki en büyük etkenin sahibi Mat Ishbia ile 25 yıllık yakın ilişkisi olduğunu itiraf etti.

NCAA'de 20 yıla yakın başantrenörlük deneyimi bulunan Gregory, bu tecrübesine rağmen NBA yönetim kadrosuna geçişinde kişisel bağlarının da etkili olduğunu vurguladı.

"Burada olmamın sebeplerinden biri Ishbia ile olan ilişkim. Ancak bu ilişki karşılıklı güven, ortak değerler ve birlikte çalışılmış bir geçmişe dayanıyor," diyen Gregory, bu bağın takım için bir avantaj olacağını belirtti.

Geçtiğimiz hafta Suns'ta genel menajerlik koltuğuna oturan Gregory'nin ardından James Jones kıdemli danışman pozisyonuna geçerken, Oronde Taliaferro yardımcı genel menajerliğe terfi etti. Paul Rivers ise "yenilikçilik direktörlüğü" görevinin yanına basketbol operasyonları sorumluluğunu da ekledi.

Gregory, Kevin Durant ve Bradley Beal gibi yıldızlarla iyi ilişkiler içinde olduğunu, ancak önceliğinin onlar için "doğru başantrenörü bulmak" olduğunu dile getirdi.

2023'te organizasyona katılan Gregory, geçen sezon yapılan draftta Ryan Dunn ve Oso Ighodaro gibi genç oyuncuların seçiminde önemli rol oynadı.

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