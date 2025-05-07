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Okan Buruk 'efsane' olacak

Futbolcu ve teknik adam olarak Bülent Korkmaz ile Fatih Terim toplamda 21'er kupa kazandı. Buruk, kupa ve ligde şampiyon olursa efsane ikilinin yanına çıkacak.

calendar 07 Mayıs 2025 08:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk 'efsane' olacak
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G.Saray'ın başında üst üste 3. şampiyonluğuna ilerleyen Okan Buruk, futbolculuk kariyerindeki sayısız şampiyonluğa teknik adamlık dönemi ile bir yenisini daha ekleyecek.

Trabzonspor ile 5 gün içinde lig ve kupada oynanacak iki maçın sonucu, Buruk'u Fatih Terim ve Bülent Korkmaz gibi sarıkırmızılı kulübün efsanesi yapabilir. Galatasaray tarihinde en fazla kupa gören isimler 21 defa ile Bülent Korkmaz ve Fatih Terim. Futbolcu olarak sarı- kırmızılı takımdan başka formayı giymeyen 'Büyük Kaptan' Bülent Korkmaz 21 kupa aldı.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da 4 kupa kaldıran İmparator Fatih Terim, teknik direktör olarak sarıkırmızılı takıma 17 kupa kazandırdı.

OYUNCU OLARAK 16 KUPA KALDIRDI

Okan Buruk ise futbolculuk döneminde 16 kupa kaldırdığı Galatasaray'a hoca olarak 2 şampiyonluk ve 1 TFF Süper Kupa kazandırdı.

Sarı-kırmızılı takım bu sezon çifte kupalı şampiyonluğa ulaşırsa Buruk, Galatasaray'daki kupa sayısında efsaneler Bülent Korkmaz ve Fatih Terim'i yakalayacak.

BAŞKA TAKIMLARDA 3 KUPASI DAHA VAR!

Galatasaray'da 19 kupa kazanan Okan Buruk'un futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde 3 kupa daha bulunuyor. Beşiktaş formasıyla 2006'da Türkiye Kupası'nı kaldıran Buruk, Akhisar'a 2018'de bu başarıyı hoca olarak yaşattı. Okan Buruk, Başakşehir'i de 2020'de şampiyonluğa taşıdı. 

 
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