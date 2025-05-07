Şansal Büyüka: 'Türkiye'de ortalığı yıktı!'

Şansal Büyüka, Galatasaray ile ilgili Sports Digitale Youtube kanalında yorumlarda bulundu.
Büyüka'nın açıklamaları şu şekilde:
"KABUL ETMEMİZ LAZIM"
"Hakikaten Mayıslar Galatasaray'ın. Bunu kabul etmemiz lazım. Galatasaray iyi alıştı, iyi götürüyor."
"SON DÜZLÜĞE ÖNDE GİRİYORSA ÖNDE BİTİRİYOR"
"Galatasaray, son düzlüğe önde girdiğinde yetişip geçme şansın yok. Önde gidiyorsa önde bitiriyor. Fenerbahçe gibi hayal kırklıkları yaşamıyor. Galatasaray'ın hak ettiği bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum."
"OSIMHEN, İLK 3'E GİRER"
"Osimhen, Türkiye'de ortalığı, dengeleri, ölçüleri, çıtaları yerle bir etmiştir. Galatasaray'ın Osimhen gibi belki de Avrupa'nın ilk 3'üne girebilecek bir santrforları var. Artık hiçbir büyük kulüp, sıradanın üstünde bile bir santrfor alamaz."
Büyüka'nın açıklamaları şu şekilde:
"KABUL ETMEMİZ LAZIM"
"Hakikaten Mayıslar Galatasaray'ın. Bunu kabul etmemiz lazım. Galatasaray iyi alıştı, iyi götürüyor."
"SON DÜZLÜĞE ÖNDE GİRİYORSA ÖNDE BİTİRİYOR"
"Galatasaray, son düzlüğe önde girdiğinde yetişip geçme şansın yok. Önde gidiyorsa önde bitiriyor. Fenerbahçe gibi hayal kırklıkları yaşamıyor. Galatasaray'ın hak ettiği bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum."
"OSIMHEN, İLK 3'E GİRER"
"Osimhen, Türkiye'de ortalığı, dengeleri, ölçüleri, çıtaları yerle bir etmiştir. Galatasaray'ın Osimhen gibi belki de Avrupa'nın ilk 3'üne girebilecek bir santrforları var. Artık hiçbir büyük kulüp, sıradanın üstünde bile bir santrfor alamaz."