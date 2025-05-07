06 Mayıs
Inter-Barcelona
4-3UZS
06 Mayıs
Yverdon-St. Gallen
1-1
06 Mayıs
SV Stripfing-Liefering
2-1
07 Mayıs
Vitoria-Defensa y Justicia
1-0DA
07 Mayıs
Fortaleza-Colo Colo
03:30
06 Mayıs
Meizhou Hakka-Shanghai Shenhua
1-3

Poirier: "Asla yere düşmedik"

Anadolu Efes'ten Vincent Poirier, Panathinaikos maçı sonrası konuştu.

calendar 07 Mayıs 2025 00:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Poirier: 'Asla yere düşmedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
  • Yorum Yaz
Anadolu Efes'ten Vincent Poirier, Panathinaikos maçı sonrası konuştu.

"ASLA YERE DÜŞMEDİK"

Mağlubiyetin ardından konuşan Poirier, "Mutsuzuz. Gurur duymalıyız kendimizle. Uzun bir yoldan geldik. Playofflara geldik, son şampiyon ile oynadık. Sonunda inanıyoruz ki elimizden geleni yaptık. Yeterince rahat değillerdi bize karşı. Güzel bir seri oldu. Asla yere düşmedik. 20 sayı geriye düşmemize rağmen mücadele ettik. Yaptıklarımızla gurur duymalıyız. Takımımızda playoff tecrübesi olan çok oyuncu yoktu. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Gözünün altındaki kesik için Poirier, "Hakem bence oyun sertliğini yüksek tuttu. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle olur. Halen yakışıklıyım, umurumda değil. Ben sert oyunu tercih ederim. Bence hakemler iyi iş çıkardı seride, bazen hatalar olur ama herkes yapar. Şikayetçi olmayacağım bu konuda." dedi.

Poirier son olarak, "Hala önümüzde Türkiye Basketbol Süper Ligi var. Odaklanmamız lazım. Dizimin ve gözümün iyileşmesini bekleyeceğim. Tekrar rekabetçi olacağız. Önümüzde hala bir görev var, şampiyonluk." sözlerini söyledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.