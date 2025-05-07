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Sam Presti, Yılın Yöneticisi ödülünün sahibi!

NBA, 2024-25 sezonunun "Yılın Yöneticisi" ödülünü Oklahoma City Thunder'ın genel menajeri ve basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Sam Presti'ye verdi.

calendar 07 Mayıs 2025 13:21 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 13:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Sam Presti, Yılın Yöneticisi ödülünün sahibi!
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NBA, 2024-25 sezonunun "Yılın Yöneticisi" ödülünü Oklahoma City Thunder'ın genel menajeri ve basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Sam Presti'ye verdi.

Bu, Presti'nin kariyerindeki ilk "Executive of the Year" ödülü oldu.

Thunder, Presti'nin liderliğinde sezonu 68 galibiyet - 14 mağlubiyetle tamamlayarak NBA tarihindeki en iyi altıncı sezonu yaşadı ve kulüp rekorunu kırdı.

Presti, oylamada 10 birincilik oyuyla Cleveland Cavaliers başkanı Koby Altman ve Detroit Pistons yöneticisi Trajan Langdon'ı geride bıraktı.

2007 yılında, Thunder hâlâ Seattle Supersonics adıyla mücadele ederken organizasyona katılan Presti, Kevin Durant ve Russell Westbrook sonrası dönemde takımı yeniden inşa etti. Thunder'a Shai Gilgeous-Alexander gibi bir yıldız kazandıran Presti, 2030 yılına kadar 11 adet ilk tur draft hakkı toplamayı başardı.

Geçtiğimiz yaz, 2021 draftında 6. sıradan seçilen Josh Giddey'yi Chicago Bulls'a göndererek karşılığında savunma uzmanı Alex Caruso'yu kadroya kattı. Bu hamle, Thunder yedek kadrosuna enerji ve tecrübe kattı.

Thunder, geçtiğimiz sezonu da 57-25 ile tamamlayarak üst üste iki sezonu ligin zirvesinde bitirdi.

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