Napoli'yi eski aşk yıktı! Giovanni Simeone

İtalya Serie A'nın 7. Hafta maçında Napoli, Torino'ya konuk oldu.
Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Torino, 1-0'lık skorla kazandı.
Torino'ya galibiyeti getiren golü 32. dakikada Napoli'nin eski oyuncusu Giovanni Simeone kaydetti.
Bu sonucun ardından Napoli, 15 puanda kaldı. Torino, puanını 8'e yükseltti.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Napoli, Inter'i ağırlayacak. Torino, Bologna deplasmanına gidecek.
