İtalya Serie A 11. hafta maçında lider Napoli, sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip Atalanta 3-0'lık skorla kazandı.Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 10 ve 31. dakikalarda Ademola Lookman ile 90+3'te Mateo Retegui attı.Bu sonucun ardından ligde ikinci yenilgisini alan Napoli, 25 puanda kaldı. Atalanta ise 22 puana yükseldi.Napoli, ligin bir sonraki haftasında Inter deplasmanına gidecek. Atalanta, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart deplasmanına konuk olacak ve ardından ligde Udinese'yi ağırlayacak.