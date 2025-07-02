Napoli, Noa Lang'ı bitirmek üzere!

Napoli, PSV Eindhoven forması giyen Noa Lang'ın transferini tamamlamak üzere. Hollandalı futbolcu, transferin kısa sürede sonuçlanması için maaşının bir kısmından feragat etti.

calendar 02 Temmuz 2025 18:25
Napoli, Noa Lang'ı bitirmek üzere!
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İtalya Serie A'nın son şampiyonu olan Napoli, Antonio Conte önderliğinde yaz transfer dönemini hareketli geçiriyor.

LANG, NAPOLİ İÇİN ÇOK İSTEKLİ!

Sky Sports'un haberine göre Napoli, PSV Eindhoven forması giyen Hollandalı yıldız Noa Lang'ı transfer etmeye çok yakın. Lang, transferin kısa sürede tamamlanması için maaşının bir kısmını feragat etti.

Napoli, Hollandalı oyuncunun transferi için PSV'ye 25+5 milyon euro paketi sundu.

PERFORMANSI

PSV formasıyla 44 maçta görev alan Lang, 14 gol ve 12 asist kaydetti.

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