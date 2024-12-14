Napoli, geriye düştüğü maçta galip geldi

İtalya Serie A'nın 16. hafta maçında Napoli, deplasmanda Udinese'yi 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Napoli, geriye düştüğü maçta galip geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2024 21:55
İtalya Serie A'nın 16. hafta maçında Napoli, Udinese'ye konuk oldu. Bluenergy Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 50'de Romelu Lukaku, 76'da Lautaro Giannetti kendi kalesine ve 81'de Zambo Anguisssa kaydetti. Udinese'nin tek golünü ise 22'de Florian Thauvin attı.

Napoli, bu galibiyetin ardından puanını 35 yaptı. Udinese, 20 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Genoa deplasmanına gidecek. Udinese, Fiorentina'ya konuk olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery