Napoli, deplasmanda Milan'ı yendi

Serie A'nın 18. haftasında Napoli, deplasmanda Milan'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Napoli, deplasmanda Milan'ı yendi
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20 Aralık 2021 00:45
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Milan, sahasında Napoli'yi ağırladı.

San Siro'da oynanan ve ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçı Napoli 1-0 kazanarak 3 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı.

Maçın 5. dakikasında Eljif Elmas'ın golüyle öne geçen Napoli, ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da ataklarını sıklaştırarak gol bulmaya çalıştı. Dakikalar 90'ı geçtikten sonra Milan'ın Kessie ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve bu pozisyon İtalya'da gündem oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli, zorlu Milan deplasmanından üç puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Napoli, 39 puana yükseldi ve averajla Milan'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi. Milan ise 39 puanda kaldı ve haftayı 3. sırada tamamladı.


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