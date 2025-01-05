Napoli'de hedef Federico Chiesa

Napoli, Liverpool forması giyen Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'de hedef Federico Chiesa
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05 Ocak 2025 17:17
Napoli, Liverpool'da bu sezon beklediği süreleri alamayan Federico Chiesa ile ilgileniyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Chiesa'yı kiralamak istiyor. Napoli'nin transfer için Chiesa'nın menajeri ve Liverpool ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Liverpool'un Chiesa'nın kiralık transferine yeşil ışık yaktığı, Napoli'nin sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklemek istediği ifade edildi.

Transfer için Napoli - Chiesa - Liverpool üçgeninde temasların devam ettiği kaydedildi.

Liverpool'da bu sezon 4 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

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