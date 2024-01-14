Nantes evinde kaybetti!

Fransa Ligue 1 18. hafta maçında Nantes, sahasında Clermont ile karşılaştı.



Nantes ev sahipliğinde oynanan maçı Clermont 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Nicholson, 89. dakikada Allevinah kaydetti. Nantes'in tek golü 47. dakikada Mollet'ten geldi.



Nantes'ta Traore 73. dakikada kırmızı kart gördü. Ayrıca Mısır Milli Takımı'na giden Mustafa Muhammed kadroda yer almadı.



Bu sonuçla Clermont puanını 14'e çıkardı. Nantes 18 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Nantes, Reims'e konuk olacak. Clermont ise Strasbourg'u konuk edecek.



Fransa'da aynı saatte oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:



Brest 2-0 Montpellier

Metz 0-1 Toulouse



