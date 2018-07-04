''Nagatomo sayesinde Türk insanını kendimize yakın görüyoruz''

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Inter'den Galatasaray'a transfer olan Japon sol bek Yuto Nagatomo hakkındadeğerlendirmesinde bulundu.Miyajima, büyükelçilik konutundadolayısıyla resepsiyon verdi.Resepsiyonda konuşan Miyajima, Nagatomo'nun iki ülke arasında "iyi niyet elçisi" gibi davrandığını, bunun kendisine cesaret verdiğini belirterekdedi.Japon futbolcunun iki toplumun ilişkilerinin gelişmesi için çalıştığını belirten kaydeden Miyajimadedi.Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası'nda Japonya'yı destekleyen Türklerin olduğunu duymaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Büyükelçi Miyajima, bunun sebebinin Nagatomo olduğunu ifade etti."Nagatomo, Galatasaray'da oynamaya başladı ve Türkiye ile Japonya arasında 'iyi niyet elçisi' gibi oldu. Bu gerçekten de kendim adına cesaret verici bir durum. Nagatomo, Twitter'daki 1 milyon takipçisine Türk insanının kendisine sıcakkanlı davrandığını ve hamsinin lezzetli olduğunu duyurmuş. Nagatomo sayesinde Türk insanını kendimize daha yakın görüyoruz. Bu haberin 'iyi haber' olduğunu düşünüyorum.Muhakkak Türkiye'de Galatasaraylılar ve Galatasaraylı olmayanlar var ancak, Nagatomo'nun Türkiye ve Japonya için canla başla çalıştığını bilmenizi isterim. Dünya Kupası'nda da Türk insanının Japon takımını desteklemeleri Nagatomo'nun sayesindedir ve bu durumdan çok mutluyum. Bundan sonra da Türkiye' deki büyükelçi olarak tüm varlığımla çalışacağım."Miyajima, Ankara'ya tayin edilmesinin üzerinden 10 ay geçtiğini, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin farklı bölgelerini gezmek istediğini sözlerine ekledi.