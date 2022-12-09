Naci Ünüvar'dan şaşırtan karar!

Trabzonspor'un sezon başında Ahmetcan Kaplan'ın bonservisine karşılık bir yıl için kiraladığı Naci Ünüvar büyük hayal kırıklığı yaşıyor… Hollanda U-19 milli takımında oynayan 2003 doğumlu sol açık oyuncusu ilk yarıda Abdullah Avcı'dan 2 maçta sadece 42 dakika forma şansı bulduğu için ayrılmak istediğini iletti.



HOLLANDA'YA DÖNMEK İSTİYOR



Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; Naci, Hollanda'ya dönerek bir Eeredivise kulübünde kiralık oynamasının kariyeri açısından çok daha faydalı olacağını belirterek kendisine izin verilmesini istedi.



AVCI, NACİ'Yİ İLK 11'DE DÜŞÜNMÜYOR



Trabzonspor yönetimi 150 bin euro kiralama bedeli ile aldığı Naci'nin sözleşmesine sezon başında satın alma opsiyonu ekletemediği için hayıflanıyordu. Ancak büyük hayal kırıklığı yaratan Naci'nin Abdullah Avcı'ya göre şu haliyle 11 oynama ihtimali yok. Ocak ayına kadr Naci'nin durumu takip edilecek, 150 bin euro'nun bir kısmı kurtarılabilirse genç oyuncu Hollanda'ya geri gönderilecek.





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