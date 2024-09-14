Naby Keita için zaman yetmedi!

Hatayspor, geride kalan transfer döneminin son diliminde önemli bir hamlede bulundu.



Hatayspor, Werder Bremen forması giyen Naby Keita'yı gündemine aldı ve 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandı.



TRANSFER İPTAL OLDU



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hatayspor, anlaşmaya vardığı Naby Keita'yı Almanya'da sağlık kontrolüne sokmasına rağmen transferin tamamlanmasına zaman yetmedi ve iptal oldu.



29 yaşındaki futbolcu, bu gelişme sonrası Werder Bremen'de kaldı.



Naby Keita'nın geçen yıl transfer olduğu Werder Bremen ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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