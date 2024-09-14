Naby Keita için zaman yetmedi!

Hatayspor'un anlaşmaya vardığı Naby Keita transferine zaman yetmedi ve transfer gerçekleşmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Naby Keita için zaman yetmedi!
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14 Eylül 2024 09:42
Hatayspor, geride kalan transfer döneminin son diliminde önemli bir hamlede bulundu.

Hatayspor, Werder Bremen forması giyen Naby Keita'yı gündemine aldı ve 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandı.

TRANSFER İPTAL OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hatayspor, anlaşmaya vardığı Naby Keita'yı Almanya'da sağlık kontrolüne sokmasına rağmen transferin tamamlanmasına zaman yetmedi ve iptal oldu.

29 yaşındaki futbolcu, bu gelişme sonrası Werder Bremen'de kaldı.

Naby Keita'nın geçen yıl transfer olduğu Werder Bremen ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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