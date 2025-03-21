Myles Lewis-Skelly'den tarihe geçen gol!

Arnavutluk maçında fileleri havalandıran Myles Lewis-Skelly, Marcus Rashford'un [18 yaş 209 gün] rekorunu geride bırakarak İngiltere Milli Takımı'nda gol atan en genç futbolcu oldu. [18 yaş 176 gün]

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Myles Lewis-Skelly'den tarihe geçen gol!
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21 Mart 2025 23:47
2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi.

İngilizler, Myles Lewis-Skelly'in 20. dakikada attığı golle Arnavutluk karşısında 1-0 öne geçti.

Myles Lewis-Skelly, attığı bu golle İngiltere tarihine geçti.

Genç yıldız, Marcus Rashford'un [18 yaş 209 gün] rekorunu geride bırakarak İngiltere Milli Takımı'nda gol atan en genç futbolcu oldu. [18 yaş 176 gün]

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