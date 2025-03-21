Myles Lewis-Skelly'den tarihe geçen gol!

2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İngilizler, Myles Lewis-Skelly'in 20. dakikada attığı golle Arnavutluk karşısında 1-0 öne geçti.
Myles Lewis-Skelly, attığı bu golle İngiltere tarihine geçti.
Genç yıldız, Marcus Rashford'un [18 yaş 209 gün] rekorunu geride bırakarak İngiltere Milli Takımı'nda gol atan en genç futbolcu oldu. [18 yaş 176 gün]
İngilizler, Myles Lewis-Skelly'in 20. dakikada attığı golle Arnavutluk karşısında 1-0 öne geçti.
Myles Lewis-Skelly, attığı bu golle İngiltere tarihine geçti.
Genç yıldız, Marcus Rashford'un [18 yaş 209 gün] rekorunu geride bırakarak İngiltere Milli Takımı'nda gol atan en genç futbolcu oldu. [18 yaş 176 gün]