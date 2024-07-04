Dallas Mavericks'in yeni guardı Klay Thompson'ın babası Mychal Thompson, oğlunun Los Angeles Lakers'a katılmamasından ötürü "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.



Dört şampiyonluk kazandığı Warriors'tan 13 sezon sonra ayrılan Klay, yakın zamanda Mavericks'le üç yıllık 50 milyon dolarlık bir anlaşma sağlamıştı.



2012-13 sezonundan bu yana en düşük sayı ortalamasına sahip olmasına rağmen Mavs, Thompson'ın Luka Doncic ve Kyrie Irving'in yanında tamamlayıcı bir parça olacağına inanarak kendisini kadroya katmış olsa da, babası Mychal Thompson, kimileri gibi bu karardan memnun olmayanlar arasındaydı:



"Şu anda pek tebrik havasında değilim. Tabii ki bu Klay'in kararıdır. Hayat onun. Koskoca adam. Ama Lakers oyuncusu olmasını umuyordum."



Mychal ayrıca, oğlunu çok geç olmadan Los Angeles'a gitmeye ikna etmeye çalışmış olduğunu da sözlerine ekledi:



"Açıkçası bunu yapmak benim için doğru olan şeydi. Bu takıma gerçekten inancım tam. Lakers geçmişte bana ve aileme çok iyi davranmıştı. Sonunda eve dönmesinin onun için mükemmel bir seçim olacağını düşünüyordum."



Thompson, 2023-24 sezonunda 77 maçta 17.9 sayı, 3.3 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalamıştı.





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