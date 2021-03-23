Ara transferde geldiği Galatasaray'da golleri ile kısa sürede ilk 11'e yerleşen Mustafa Muhammed, Mısır Milli Takımı'nın daveti üzerine gittiği ülkesinde ailesi ile de görüşme fırsatı buldu.Önce yaklaşık 1 aydır görmediği eşi ve akrabaları ile hasret gideren Mısırlı golcü, yanında götürdüğü bir çanta dolusu Galatasaray formasını da sevdiklerine hediye etti.Sözleşmesi gereği Mustafa 4 gol daha atması halinde 10 gol hedefini tutturacak ve ailesini İstanbul'a yanına getirecek.