Mustafa Muhammed, Mısır'da el üstünde

Milli Takım daveti ile gittiği ülkesinde ailesi ile hasret gideren Mısırlı golcü, yanında götürdüğü Galatasaray formalarını da sevdiklerine hediye ederek, gönüllerini aldı.

, Fotoğraf; Instagram
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Mustafa Muhammed, Mısır'da el üstünde
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23 Mart 2021 09:40
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Ara transferde geldiği Galatasaray'da golleri ile kısa sürede ilk 11'e yerleşen Mustafa Muhammed, Mısır Milli Takımı'nın daveti üzerine gittiği ülkesinde ailesi ile de görüşme fırsatı buldu.

Önce yaklaşık 1 aydır görmediği eşi ve akrabaları ile hasret gideren Mısırlı golcü, yanında götürdüğü bir çanta dolusu Galatasaray formasını da sevdiklerine hediye etti.

Sözleşmesi gereği Mustafa 4 gol daha atması halinde 10 gol hedefini tutturacak ve ailesini İstanbul'a yanına getirecek.









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