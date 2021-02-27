Mustafa Muhammed: 'Lakabım Anakonda'

Galatasaray'da adeta fırtına gibi esen Mustafa Muhammed muhteşem performansını Erzurumspor'a attığı iki golle sürdürdü.



Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Muhammed, "Bütün Galatasaray camiasına tebrikler. Önemli bir galibiyet aldık. İyi oyun da çok önemli. Gol atmamdan ziyade takımımın kazanması benim için çok önemli." Ok sevincini çok seviyorum. Diğeri ailemle ilgili bir sevin. O sevinci çok seviyorum.Lakabım Anakonda." dedi.



