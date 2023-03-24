Mustafa Muhammed ayın oyuncusu oldu

Sezon başında Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mustafa Muhammed performansıyla göz kamaştırıyor. Bu sezon toplamda 9 gol 4 asist ile oynayan Mısırlı yıldız futbolcu Fransız ekibinde 41 maça çıktı.
Ayın oyuncusu oldu
Gösterdiği başarılı performansın ardından golcü futbolcu Nantes takımında ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Nantes'ın 5 milyon 750 bin euro bedelle Mustafa Muhammed'i sezon sonunda kadrosua katma hakkı bulunuyor. Fransız ekibinin bu opsiyonu kullanması bekleniyor.
Ayın oyuncusu oldu
Gösterdiği başarılı performansın ardından golcü futbolcu Nantes takımında ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Nantes'ın 5 milyon 750 bin euro bedelle Mustafa Muhammed'i sezon sonunda kadrosua katma hakkı bulunuyor. Fransız ekibinin bu opsiyonu kullanması bekleniyor.