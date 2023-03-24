Mustafa Muhammed ayın oyuncusu oldu

Sezon başında Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mustafa Muhammed performansıyla göz kamaştırıyor. Bu sezon toplamda 9 gol 4 asist ile oynayan Mısırlı yıldız futbolcu Fransız ekibinde 41 maça çıktı.Gösterdiği başarılı performansın ardından golcü futbolcu Nantes takımında ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Nantes'ın 5 milyon 750 bin euro bedelle Mustafa Muhammed'i sezon sonunda kadrosua katma hakkı bulunuyor. Fransız ekibinin bu opsiyonu kullanması bekleniyor.