Mustafa Muhammed ayın oyuncusu oldu

Sezon başında Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mustafa Muhammed performansıyla dikkat çekiyor. Mısırlı futbolcu Nantes takımında ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed ayın oyuncusu oldu
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24 Mart 2023 11:41
Sezon başında Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mustafa Muhammed performansıyla göz kamaştırıyor. Bu sezon toplamda 9 gol 4 asist ile oynayan Mısırlı yıldız futbolcu Fransız ekibinde 41 maça çıktı.

Ayın oyuncusu oldu

Gösterdiği başarılı performansın ardından golcü futbolcu Nantes takımında ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Nantes'ın 5 milyon 750 bin euro bedelle Mustafa Muhammed'i sezon sonunda kadrosua katma hakkı bulunuyor. Fransız ekibinin bu opsiyonu kullanması bekleniyor. 

 
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