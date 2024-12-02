Mustafa Kaplan: 'Fenerbahçe, İrfan ile anlaştı'

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ile ilgili eski hocası Mustafa Kaplan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
İrfan Can Kahveci ile Gençlebirliği'nde birlikte çalışan Kaplan, Radyospor'a yaptığı açıklamada "İrfan Can Kahveci'yle son görüşmemizde 'Sen, Fenerbahçe'nin efsanesi olacaksın' demiştim. İrfan Can, çok sevdiği Fenerbahçe'de futbolu bırakacaktır. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yeniden anlaştı." ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için anlaşan Fenerbahçe, bu anlaşmayı kısa süre içerisinde resmiyete dökmeyi planlıyor.
2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 145 maçta 30 gol attı ve 29 asist yaptı.
İrfan Can Kahveci ile Gençlebirliği'nde birlikte çalışan Kaplan, Radyospor'a yaptığı açıklamada "İrfan Can Kahveci'yle son görüşmemizde 'Sen, Fenerbahçe'nin efsanesi olacaksın' demiştim. İrfan Can, çok sevdiği Fenerbahçe'de futbolu bırakacaktır. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yeniden anlaştı." ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için anlaşan Fenerbahçe, bu anlaşmayı kısa süre içerisinde resmiyete dökmeyi planlıyor.
2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 145 maçta 30 gol attı ve 29 asist yaptı.