Mustafa Gürsel: 'Seriyi devam ettirmemiz lazımdı'

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel maça adeta 1-0 önde başladıklarını ancak istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.



Gürsel, şöyle konuştu:



"Arka arkaya 2 gol yedik, birini kendi kalemize attık. Bunlar futbolda var. İlk yarıdaki oyun düşündüğümüz, istediğimiz gibi bir oyun değildi. Çünkü 2 hafta kazanarak gelmiştik buraya. Bunu devam ettirmemiz lazımdı. Çok kolay bir penaltı çalındı. Orada gol olsa belki maç farklı olacak. Bir golümüz VAR'dan döndü. Ondan sonra beraberliği bulduk, maç berabere bitti."



Kazanmak istediklerini ve bu dönemde iki takımın da puana çok ihtiyaçları olduğunu belirten Gürsel, şu anda Sakaryaspor'a karşı oynamanın kolay olmadığını belirtti.



Gürsel, açıklamasını Sakaryaspor'a gelecek maçlarda başarılar dileyerek bitirdi.



