Mustafa Cengiz: 'Falcao'ya teklifler var, isterse gider'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi için İspanya'ya giden Radamel Falcao hakkında transfer açıklamasında bulundu. Kolombiyalı oyuncunun stattan isminin anons edilmesi için sarı kırmızılılara geldiğini söyleyen Mustafa Cengiz, Güney Amerika ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri ise oyuncunun geri çevirdiğini belirtti.



"GOL ANONSUNDAN SIKILMIŞ"



Mustafa Cengiz açıklamasında, "Falcao için 60 bin taraftar geldi. Taraftarın talebiyle yapılan transfer. Utanıyor muyuz? Hayır. İstanbul sallandı. Falcao'ya 'İstanbul kitlendi' dedim. İstanbul tarihinin, 1 Mayıslar hariç en büyük toplantısıymış. Falcao, bize sakat gelmedi. Monaco da şaşırıyor. Bu çocuk kendini kanıtlamak için çok yüklendi. Taraftarın alkışını almak istedi. Monaco 8 milyon euro teklif etti ama kabul etmedi. Monaco'da gol anonsundaki sessizlikten sıkılmış. Gelmiş, izlemiş, seyirci rekorlarını görmüş. Çocuk kendini göstermek için zorladı. Taraftarın kızdığı futbolcular da var, hepsiyle halledeceğiz. Falcao düzelecek ve gelecek" dedi.



"FALCAO'YA TEKLİFLER VAR"



Sarı kırmızılıların başkanı ayrıca, "Falcao çok karakterli bir futbolcu, bütün futbolcularımız karakterlidir. Düzelecek ve gelecek.Falcao bize derse ki 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum' bakarız. Güney Amerika'dan Araplar'dan teklifler var ama kabul etmiyor. Kendisinin de onayladığı bir teklif olursa, kulübün de şartlarına uyarsa kabul ederiz." sözlerini kullandı.



